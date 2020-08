Sporcizia e degrado all'Uditore: "Facile incolpare gli incivili, ma la Rap non fa nulla"

Ormai ottenere pulizia, spazzamento e decoro a Palermo è divenuto un lusso riservato solo a pochi. Non certo ai residenti e commercianti del quartiere Uditore, soprattutto nella zona di via Bernini, dove regna sovrano il degrado e i disservizi della Rap. Facile incolpare la mafia o qualunque altra organizzazione criminale, ma sotto gli occhi di tutti c'è un'azienda (Rap) pagata con i soldi dei contribuenti che non funziona e un'amministrazione comunale che oltre a tassare dovrebbe anche garantire un minimo di decoro. La città è strapiena di discariche abusive tollerate e accettate da Comune, Rap e polizia municipale. Sarebbe facilissimo acciuffare i tanti, troppi, incivili che sgarrano, ma ... le telecamere servono solo per la Ztl. E dunque a battere cassa.