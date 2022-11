Che sporcizia in via Sammartino: "Ci sono tanti palermitani che non amano Palermo..."

Gallery









Le foto si riferiscono al tratto di strada di via Sammartino tra Piazza Amendola e via Dante. Ormai da tempo immemorabile viviamo una situazione di degrado e sporcizia senza eguali, complici cittadini incivili e servizio di nettezza urbana carente e inefficiente. Inoltre gli alberi non vengono potati da anni e rami e fogliame hanno completamente oscurato i primi piani dei palazzi. La strada somiglia sempre più ad una discarica, il fogliame accumulato sotto le auto e a margine dei marciapiedi è un tutt'uno con la spazzatura abbandonata per strada. Palermo è una città abbandonata a se stessa. Le segnalazioni non hanno risposte.