Via Narbone: "Un ammasso di rifiuti e sporcizia, se non fosse per quell'unico cestino..."

Gallery



Siamo in via Alessio Narbone, davanti la scuola Capuana. La via è un ammasso di rifiuti e sporcizia. In particolare volevo segnalare la mancanza dei cestini per i piccoli rifiuti in quanto sono stati tutti rimossi! Solo uno ne è stato lasciato, che ovviamente è sempre stracolmo sia perché l'unico, sia perché viene svuotato ogni tre giorni se va bene.

Quando questo povero e unico cestino viene svuotato avviene un fatto spiacevole, essendo stracolmo di rifiuti anche sopra il coperchio, gli operatori lasciano cadere tutti queste sporcizie sul marciapiede. È un fatto che si ripete sistematicamente. Volendo capire che chi è addetto al ritiro dei cestini magari non è tenuto a sbarazzare anche il coperchio che ne ostacola l apertura, volendo capire che non lo svuotano tutti i giorni, volendo anche capire che i cestini non si sa per quale misteriosa ragione siano stati praticamente tutti rimossi nella via, e volendo anche capire che le strade non vengono mai spazzate... volendo capire tutto questo la domanda resta una: bisogna stare così in mezzo ai rifiuti?