Via Isidoro La Lumia nel degrado: "Andiamo a spasso coi topi"

Da giorni passeggiando per le vie del quartiere si possono trovare carcasse e parti di topi morti dovunque. Sul ciglio della strada, sui marciapiedi, nella carreggiata, nei cestini della spazzatura. Forse è stata effettuata recentemente una disinfestazione o derattizzazione e questo merita un plauso. Però se così fosse dopo qualche giorno è necessario ripulire la zona. Sono passati giorni e la situazione non è cambiata e questo sta ad evidenziare la precaria pulizia delle strade da parte degli operatori ecologici che oramai (almeno qui) si vedono di rado o che addirittura svuotano i cestini ma non puliscono la zona circostante. Tutto ciò è degradante, abominevole e pericoloso per chi abita nel quartiere, per i passanti con i loro cani e per gli occhi dei turisti che naturalmente sono soliti passare da queste parti.