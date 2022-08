Via Sardegna, tra sporcizia e disservizi: "Cosa fanno le ex municipalizzate?"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grandi disservizi in via Sardegna, all' altezza scuola "Gandhi", sul lato del bar "Armonia dei sapori". Aiuole con piante non potate, strade non pulite (neanche durante le votazioni dove gli operai della Reset hanno esclusivamente pulito la strada davanti all'ingresso della sede elettorale), tombini stracolmi di residui, che fanno allagare la strada ad ogni pioggia e che emanano cattivi odori di fognatura. Asfalto distrutto, marciapiedi dissestati e pieni di escrementi.

La colpa è si degli incivili, ma anche di una assoluta mancanza di servizi da parte di tutte le partecipate comunali. Amat, che non ha mai in oltre 15 anni ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale, Rap che con non ha mai eseguito operazioni di spazzamento meccanizzato e di ripristino dell'asfalto quando ciò era di sua competenza. Amap che non ha mai pulito le caditoie e come si vede in tutta la città mai eseguito una manutenzione delle suddette. Reset mai vista in queste strade se non per la pulizia straordinaria "esclusivamente" del plesso scolastico. Chiediamo a questa nuova amministrazione urgenti sopralluoghi e interventi, che non sono mai stati eseguiti dalle precedenti. Cordiali Saluti.

Patrizia Prestigiacomo