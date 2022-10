Ormai da anni la potatura degli alberi non viene effettuata con la conseguente caduta del fogliame che per quanto ovvio gli addetti al servizio di pulizia dei marciapiedi e delle aiuole non rimuovono. Come se non bastasse l'inciviltà della gente che decide di abbandonare sul marciapiede un infisso per completare "l'opera": ovvio siamo al Teatro Massimo.