La svolta a metà di Romagnolo: "Turisti e B&B pieni, ma ancora degrado in spiaggia"

Da tempo l'arenile di Romagnolo ha ripreso ad essere frequentato da tanti cittadini. In una nota inviata agli organi preposti, il presidente Colletti unitamente al direttivo della Pro Loco, chiedono l'invio del mezzo meccanico per la pulizia dell'arenile, oltre a un controllo serrato specie nei fine settimana per l'uso indiscriminato di auto che arrivano a ridosso della spiaggia.

"È un peccato - dice il presidente - tanti turisti vengono in queste spiagge, anche se a molti sembra strano la zona è ormai piena di b&b e strutture ricettive sempre piene e al 27 giugno, a stagione iniziata, avere ancora un arenile non curato, pieno di sterpaglie e immondizia che troppi incivili purtroppo ancora lasciano. Serve la ruspa per la bonifica, e inoltre - aggiunge il direttivo - un serio controllo specie nei fine settimana affollati poiché si sta diffondendo l'uso di arrivare con le auto fin dentro l'arenile".

Il presidente Colletti auspica "la chiusura dei varchi vandalizzati che consentono tale passaggio, oltre che, come ribadito dal direttivo tutto, una celere pulizia di tutto l'arenile".