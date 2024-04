Spiaggia di Mondello piena di rifiuti

Gallery



Stamattina insieme alla mia famiglia ho deciso di pranzare a Mondello ed approfittare della giornata soleggiata per fare una passeggiata lungo la spiaggia. Oggi c'erano diversi eventi tra cui gare di canottaggio che hanno attratto centinaia di persone da tutta Italia e non solo. È stato però mortificante, seppur del tutto scontato, vedere e sentire la delusione di molti visitatori per le condizioni in cui versavano la spiaggia, le varie aiuole e la passeggiata pedonale. Non vi era un cestino che non strabordasse di spazzatura; erano tutti pieni di rifiuti fino all'orlo tanto che la stessa immondizia col vento cadeva e si spargeva ovunque. Sarebbe bastato un ritiro dei rifiuti con cadenza regolare durante tutta la giornata per garantire un minimo di decenza alla spiaggia.