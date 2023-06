"Spiaggia libera di Capaci piena di rifiuti: ecco lo schifo che lasciate"

Questa è la spiaggia libera di Capaci. Il parcheggio adesso è a pagamento, non c’è più la sbarra e si paga 5 euro al giorno per avere una spiaggia piena di questa indecenza e per giunta anche in acqua ho raccolto vari rifiuti.

Mi rivolgo a tutti i palermitani, perché voi per primi vi dovete vergognare per lo schifo che lasciate. Verrei io a casa vostra a mettervi tutta questa immondizia in giro e vediamo se poi non vi girano le scatole. Abbiate più cura della natura perché è anche colpa nostra se Palermo non va avanti civilizzatevi!