A Balestrate, una delle spiagge più affollate e frequentate della provincia di Palermo, nell'estate 2022 non è ancora stato attivato né il servizio di salvataggio in mare né il servizio di assistenza ai disabili in spiaggia.

Nel weekend, con migliaia di bagnanti, non c'è nessun servizio di vigilanza che ne tuteli l'incolumità.