La spiaggia dell'Arenella e il sogno del mare balneabile: "Quando verrà chiuso lo scarico delle acque reflue?"

Via Papa Sergio I, 61 · Arenella-Vergine Maria

Ho vissuto e continuo a vivere all'Arenella, borgata marinara che assieme a Vergine Maria ha un potenziale di attrazione turistica e quindi occupazionale altissimo.

Da tanti anni mi chiedo perché non si riesca a sviluppare una corretta attività di balneazione, con servizi e docce sulla spiaggia, e adeguati cestini per la raccolta dei rifiuti. La risposta forse è semplice: lo scarico delle acque reflue sull'angolo della banchina che rende il mare impraticabile. In estate la spiaggia è popolata da tutti i residenti che, inconsciamente, sfidano il pericolo. Spesso ci sono casi di ospedalizzazioni.

Alllora lancio la provocazione alle autorità competenti. Quando saremo in grado di dare all'Arenella e ai suoi cittadini una spiaggia con un mare balneabile? Quando chiuderemo definitivamente lo scarico delle acque reflue?

Cosa dobbiamo ancora attendere per consentire ai turisti di frequentare non solo Mondello o Isola delle Femmine, ma anche una spiaggia differente ed altrettando bella come quella dell'Arenella o di Vergine Maria? Sarete capaci di mettere a punto una efficiente e duratura riqualificazione dell'area? Ecco cosa significa avere cura del nostro ambiente. Spero di avere delle risposte ma soprattutto che si possa dare ai cittadini ciò che essi meritano e che da tanti, troppi, anni hanno sempre solo sognato.

Mario Grammatica