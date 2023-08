Spiaggetta di Vergine Maria: "Qui dove l'inciviltà continua a regnare sovrana"

Gallery







Vado ogni tanto in questa spiaggetta, che si trova poco dopo quella di Vergine Maria, e noto, sempre con maggior dispiacere, quanto l'inciviltà di pochi (mi voglio augurare) individui, ne deturpi la bellezza. Per scendere i sacchetti pieni di vivande non si stancano e per salire i rifiuti e gettarli nei cassonetti (vuoti!) appena di fronte l'ingresso, sì? Nel mio piccolo, cerco di togliere un po' lo schifo che lasciano, ma basterebbe davvero poco per mantenere la spiaggetta pulita, per poi ritornarci con piacere il giorno dopo, senza dover pensare di essere in una discarica. Indignata!