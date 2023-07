Sperone, rifiuti non raccolti in via Pecori Giraldi: "Ogni estate il solito spettacolo"

Gallery



Questo è lo spettacolo a cui siamo sottoposti da qualche settimana in via Pecori Giraldi, allo Sperone.

Mi chiedo ma perché in una strada dove la spazzatura fino a qualche settimana fa veniva ritirata regolarmente, improvvisamente venga dimenticata? Questa è la vergogna che ogni anno siamo costretti a subire in estate. Abbiamo ospitato Vasco, il concertone di Radio Italia, il re Felipe e tanti altri. Siamo stati elogiati per il nostro mare, per il nostro sole, per le nostre bellezze artistico-culturali, dobbiamo per forza buttare tutto all'aria e farci ricordare solo per questo scempio?

Perché alla fine si sa davanti a questo squallore tutta la nostra bellezza viene dimenticata. Ma poi perché succede sempre subito dopo aver pagato la Tari? Quindi ha ragione chi decide di evadere e non pagare? Se questo è il risultato, mi dispiace dirlo, ma sì.