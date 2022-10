"Spazzatura non raccolta in via Paladini: puzza e sporcizia accanto alle scuole"

Dopo oltre una settimana di mancato prelievo spazzatura, ecco cosa succede dopo il prelevo. La Rap preleva senza pulire, guardate cosa e' rimasto a terra, in prossimita' di alcune scuole di via Paladini. A tutto questo si aggiunge il fetore che si e' propagato nell'aria, specialmente davanti le scuole costringendo i bambini a coprirsi perche' l'aria e'' davvero irrespirabile. Ormai la Rap non sa piu' gestire i disservizi a Palermo, lascia la spazzatura a terra per oltre una settimana e, dopo il prelevo non pulisce, non igenizza e non disinfetta. Tutta Palermo sta diventando una Bellolampo... grazie Rap per quello che fate per la nostra Palermo.