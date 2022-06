Via Napoli, 45 · Tribunali-Castellammare

Segnalo per l'ennesima volta l'arroganza e l'inciviltà di alcuni ristoratori nella zona di via Napoli che lasciano sacchi di spazzatura ovunque ed in questo contesto nessuno fa segnalazioni e nessun preposto alla sorveglianza fa nulla. Indignato sempre più di questa città che è diventata un porcile a cielo aperto.