Via Modica · Borgo Nuovo

In via Modica,, a Borgo Nuovo, siamo invasi dalla spazzatura, con tutti gli annessi e connessi: degrado, cattivi odori, topi. Stanotte qualcuno ha buttato rifiuti in strada e sui binari del tram. Se qualcuno appicca fuoco alla spazzatura rischiamo che vengano bruciate anche le nostre macchine. Bisogna con la massima urgenza togliere questi rifiuti.