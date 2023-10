"Da due settimane la spazzatura in via alla Falconara non viene raccolta"

Gallery





Da circa 2 settimane la spazzatura in via Alla Falconara zona Baida Palermo, non viene raccolta e come si evince dalle foto, lungo tutto il percorso stradale, si denota come la spazzatura, arrivi quasi in mezzo alla strada creando disagi di sicurezza stradale, fonte di cibo per ratti, e un cattivo odore nell'aria. Vi segnalo questo disagio, con la speranza che l'attività competente quale Rap faccia il suo dovere nel risolvere il prima possibile, al fine di riportare la raccolta rifiuti alla normalità.