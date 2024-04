Via Michele Titone, la strada resta sporca dopo il mercatino del lunedì

Gallery











Lunedì mattina in via Michele Titone c’è il mercatino, il cartello stradale indica il divieto di parcheggio dalle 6 alle ore 17,30. Il mercatino di solito alle 14 è finito e dovrebbero iniziare la pulizia della strada per la spazzatura che viene abbandonata durante il mercato. Ma purtroppo alla fine del mercato non c’è nessuno che controlla i varchi per non far entrare le auto dei residenti e farli posteggiare. Così succede che la Rap non riesce a ripulire per bene la strada.