Rifiuti ed erbacce in via Valdemone, pedoni costretti a scendere dal marciapiede e a camminare in strada

Via Valdemone, 41 · Resuttana-San Lorenzo

Via Valdemone, 41 · Resuttana-San Lorenzo

Gallery





Giornalmente in via Valdemone vengono lasciati, al centro del marciapiede, i rifiuti di u supermercato e i pedoni sono costretti a dovere scendere e transitare per strada.

Nel tratto quasi ad angolo con la via Trinacria il marciapiede è occupato dal palo della luce, posto al centro, e da una serie di 'armadi telefonici' che non consentendo quindi il transito ai pedoni, a tutto ciò si aggiungono le erbacce e i rampicanti del condominio lasciati crescere deliberatamente.