Via Ammiraglio Rizzo, la pulizia della strada solo dove è già... pulita

E' domenica mattina e sotto casa mia, alle 9 del mattino, in via Ammiraglio Rizzo, sta passando il mezzo per la pulizia della strada. Purtroppo, però, vi sono le macchine posteggiate e il mezzo è costretto a pulire la parte... pulita della strada, il centro della strada. Il bordo della strada, pieno di rifiuti organici e non (ammassi di foglie, plastica e quant'altro) rimane irrimediabilmente senza possibilità di essere ripulito.

Neanche il marciapiede viene toccato dalla magica macchina, eppure è accessibile e ricoperto da una quantità incredibile di rifiuti portati dal vento di questi giorni (nella foto si vede un piccolo scorcio tra gli alberi). I macchinisti (due all'interno della macchina) non se ne sono accorti!

A me sembra uno spreco di tempo e di soldi, se non addirittura una presa in giro! E non è la prima volta che osservo tale modo di fare. Si potrebbero avvisare i residenti prima di passare con la pulitrice meccanica? Sono sicura che saremmo tutti ben lieti di spostare le macchine per rendere finalmente decorosa la nostra strada! Ci sarebbero in effetti i cartelli messi dall'Amministrazione precedente che indicano giorno e ora di spazzamento, che però si è realizzato solo due volte, un paio di anni fa... Cosa ne pensano in Rap?