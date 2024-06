Via Lanza di Scalea da spazzare: "E occorre anche potare gli alberi"

Questa è via Lanza di Scalea sotto i marciapiedi pieni di aghi caduti dai pini. I cespugli e gli alberi sono di nuovo da potare perché le fermate degli autobus sono di nuovo coperte dalle foglie. E chi aspetta l’autobus per farsi vedere si deve mettere nel bordo del marciapiede per fare il segnale all’autista e farlo fermare. Prima che torni a piovere vogliamo fare una bella pulita e potatura così la strada non si allaga? Grazie