Spazio verde abbandonato in corso Tukory

A Palermo il numero di siti contaminati dalla sporcizia e soprattutto dai rifiuti ingombranti resta altissimo. Come dimostra l'immagine dell'area "verde" di corso Tukory-via Perni Francesco Maggiore, ormai la situazione è fuori controllo. Incuria, abbandono e degrado rendono lo spazio urbano pubblico sempre più impraticabile. A nulla servono le diverse segnalazioni dei residenti - in questo caso della zona circostante corso Tukory - affinché si intervenga con provvedimenti risolutivi e di lungo termine. Rap e Comune di Palermo dovrebbero rispondere ai cittadini rispetto all'inesistenza di una risoluzione efficace per il ripristino dell'igiene pubblica e del decoro di questa parte di città, così come di tante altre.