"Spazio allattamento ospedale dei bambini: nessun politico si accorge del degrado?"

Il presidente del comitato civico di Palermo - cambiamo la nostra città, presieduto da Romano Nicolò, si domanda: ma nessun politico si accorge delle condizioni in cui desta lo spazio allattamento dell'ospedale dei bambini? La nostra sanità, già nell'accoglienza dice tutto, ieri sera dopo alcune segnalazioni mi sono recato sul posto a fotografare quanto segnalato dai cittadini, é in immensa vergogna, la poltrona fatiscente, e nemmeno un po' di privacy per chi allatta, é questo lo spazio allattamento? Nessuno si accorge di niente? Qui urge verificare tante situazioni all'interno negli ospedali, in particolare quello in foto, dato i periodi di virus e febbre alta che molti bambini stanno attraversando, i bambini sono il futuro, e il nostro bene prezioso, vanno assolutamente tutelati.