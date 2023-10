Via Roma, lavori conclusi: "Ma il lampione storico è sparito"

Scrivo per segnalare che circa 6 anni fa, quando sono iniziati i lavori in via Roma all'incrocio con via Guardione (conclusi definitivamente a fine luglio di quest'anno), per predisporre il cantiere è stato smontato un lampione, che ritengo sia storico e faccia parte integrante dell'arredo urbano di via Roma. Nel ripristinare i luoghi questo lampione non è stato riposizionato. Che fine ha fatto? Ritengo fondamentale che vada cercato e rimontato. Al disservizio si aggiunge il fatto che anche gli altri due lampioni su quel marciapiedi di via Roma, nel tratto compreso tra via Cavour e via Guardione, sono senza le luci, uno completamente privo di ampolla e lampadina e l'altro senza lampadina. Segnalo anche che nel rifare la segnaletica stradale non sono state ricostituite le vecchie strisce pedonali, rendendo complesso l'attraversamento di questo tratto di strada divenuto, con il doppio senso, estremamente caotico e pericoloso. Ho già indirizzato la mia segnalazione all'avvocato Longo, presidente dell'VIII circoscrizione, ma non ho ancora ricevuto alcuna risposta ufficiale.