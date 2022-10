"Sovrappasso pedonale di via Nazario Sauro: ascensore rotto e condizioni igieniche terrificanti"

Via Nazario Sauro · Noce

Tra degrado, sporcizia e ascensore rotto. Questo sovrappasso - all'altezza di via Sauro - è attraversato da centinaia di persone, non si capisce chi lo dovrebbe gestire, dato che da tempo immemore l'ascensore è rotto, le condizioni igieniche sono terrificanti. Mi chiedo, ma questa città ha qualcuno che vede quello tutte queste cose? Ci sarà un assessore,un dirigente,una Asl ( per la situazione igieniche) oppure sono tutti ciecati?