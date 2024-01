"Ecco le condizioni del sottopasso di viale Regione Siciliana (altezza ex Grande Migliore)"

Vorrei segnalare il seguente disservizio che potrebbe mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini che utilizzano nelle ore dopo il tramonto il sottopasso di via Regione Siciliana (altezza ex Grande Migliore). Come da me costatato e fotografato il sottopasso non risulta illuminato e i cittadini sono costretti a percorrerlo completamente al buio a rischio di incontri pericolosi. Non indico inoltre la spazzatura che si trova all’interno dello stesso.