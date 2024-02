"Sottopasso via Crispi, lavori eseguiti male"

Gallery



Ricordate i mesi di passione per i lavori nel sottopasso lato monte di via Crispi? Beh, occorre vedere cosa e come è stato fatto a distanza di mesi. Le luci basse sono state collocate forando alla buona un tappo da cassetta di derivazione adatta agli interni, infatti alcune non funzionano e altre risultano all'aspetto fissate in modo precario. Tutto a norma? Ma questo è nulla rispetto all'intonaco gia lineato che "suona stonato". Palermitani, aprite i portafogli, che tanto a pagare siamo sempre gli stessi!