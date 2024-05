Via Ausonia, le auto in sosta vietata e le chiamate a vuoto al centralino dei vigili urbani

Gallery



Ogni giorno percorro via Ausonia con relativa svolta su via Praga. Oramai è diventata buona abitudine per i soliti palermitani “civili" parcheggiare la macchina su entrambi i lati dove peraltro è assolutamente vietato. In piena corsia per immettersi dopo il semaforo di viale Strasburgo in via Belgio. Oggi tutti fermi perché sia a destra che a sinistra macchine parcheggiate peraltro a un passo dal semaforo.

Oggi stanco di questa situazione da terzo mondo ho chiamato diverse volte il comando dei vigili urbani. Ho fatto tutte le numerazioni non mi ha mai risposto nessuno, mai. Al comandante Colucciello vorrei chiedere se è questa la svolta che vuole dare ai vigili della città e cioè manco rispondere al centralino.