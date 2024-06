in

Via Perpignano

Uditore-Passo di Rigano Via Perpignano

in

in

Questo è il posteggio incivile giornaliero di auto che occupano costantemente di mattina gli stalli destinati alle moto ed ai disabili in via Giuseppina Turrisi Colonna.

Via Giuseppina Turrisi Colonna · Libertà

Via Giuseppina Turrisi Colonna · Libertà

Posteggio selvaggio in via Turrisi Colonna: "Auto negli stalli per moto e disabili"