Sosta selvaggia in via Giusti: "Ci sono ancora vigili a Palermo?"

Scrivo sempre per via Giusti, numeri civici 44 e precedenti e successivi per chiedere un intervento reale per rimuovere e multare le macchine posteggiate sulla pista ciclabile e sul marciapiede vicino alla stessa pista ciclabile da parte della polizia municipale e del sindaco, Roberto Lagalla, e dei suoi assessori.

Sono giorni che noi residenti chiamiamo al numero per le segnalazioni e ci viene detto che non possono intervenire perché sottodimensionati e focalizzati su altro. E noi che dobbiamo fare? Non possiamo camminare sul marciapiede, è tutto rotto, e le carrozzine con i disabili o i passeggini con i bambini sono costretti a percorrere la strada. Mi chiedo: ma c’è a Palermo una coscienza e un senso civico istituzionale? E alle istituzioni locali ricordo che siete prepostie a fare il bene della società che amministrate per il cittadino. E percepire tanto menefreghismo è disarmante.

Siamo abbandonati a noi stessi. Dovrebbe essere un vostro compito presidiare e rimuovere le vetture in divieto di posteggio, e soprattutto sistemare il marciapiede rotto e pericoloso dove ogni giorno qualcuno cade e si fa male. E per favore mettete dei birilli dissuasori a delimitare il marciapiedi e la pista ciclabile così non possono più salire sopra. Spero che qualcuno abbia a cuore di fare qualcosa, e non leggere e archiviare o peggio ancorq cestinare le missive senza intervenire. Una delle tante foto dei giorni passati.