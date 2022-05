Sosta selvaggia in via Danimarca: "Così gli studenti del Galilei rischiano di essere investiti"

Nonostante le decine di telefonate i vigili urbani non sono mai venuti né intervenuti. Davanti al liceo scientifico Galileo Galilei, in via Danimarca, le auto sostano regolarmente e giornalmente nella corsia pedonale destinata agli studenti e in zona rimozione. I ragazza all'uscita da scuola sono quindi costretti a stare i mezzo alla strada. Le auto spesso sono parcheggiate anche davanti all'uscita di emergenza della scuola, di fatto, creando un impedimento in caso di pericolo. Ma tanto, come sempre, aspettiamo che accada una tragedia per intervenire in ritardo.