Sosta selvaggia in via Belgio: "Impossibile ricaricare l'auto elettrica"

Il parcheggio di via Belgio è quasi sempre vuoto in quanto zona blu, ma i posti riservati alla ricarica delle auto elettriche sono costantemente occupati da veicoli non elettrici in sosta selvaggia. La segnaletica orizzontale e verticale è assente. Di fatto il servizio è quasi sempre non fruibile. BE che gestisce le colonnine dice di contattare la polizia municipale, ma se un utente di auto elettrica ricarica, finita la ricarica può restare solo 60 minuti, dopo applica una penale di 0.11 euro al minuto, mentre l'incivile ci parcheggia gratis e si sente pure autorizzato a non pagare la zona blu. Non può funzionare...