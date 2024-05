Sosta selvaggia in barba ad ogni divieto alla Cala

Ogni week end tra parcheggiatori abusivi e auto in divieto assoluto di sosta certi automobilisti si divertono come se nulla fosse, beffando i vigili urbani. Chiamando proprio la polizia municipale, ho atteso oltre 25 minuti ma senza che nessuno si degnasse mai di rispondere. Tra l'altro, in questa stessa zona, c'è anche il palazzo in cui vivo e in cui dovrebbero poter entrare solo i condomini, ma nessuno rispetta nemmeno questa segnaletica e mi ritrovo ad attendere 2 ore con bambini e famiglia in auto per poter entrare a casa mia. Mi chiedo come posso risolvere questa cosa. Noi e le altre 47 famiglie siamo disponibili ad incontri e abbiamo delle firme per cercare una soluzione adeguata. Attendiamo risposte da: sindaco, Comando polizia e chiunque di competenza.