Sosta selvaggia sulla pista ciclabile di via Giusti

Mi chiedo a cosa serve segnalare, sono anni che lo facciamo, e le istituzioni che dovrebbero agire non fanno nulla di concreto. Per favore mettete dei birilli dissuasori per impedire a questi soggetti incivili di posteggiare continuamente in divieto, o toglietela questa pista ciclabile in via Giusti, così non serve, viene usata dagli automobilisti incivili. Ed è un continuo . E per favore sistemate il marciapiedi che è distrutto e si cade . Davvero è inammissibile, una pista ciclabile sempre invasa da macchine posteggiate sopra e un marciapiedi impraticabile. Fate qualcosa di concreto.