Sosta selvaggia (autorizzata) in corso Finocchiaro Aprile

Stanco di assistere a un incidente a settimana, e stanco di attraversare gli incroci senza alcuna visibilità la sera, segnalo che la sosta selvaggia in zona Finocchiaro Aprile, in particolare nel quadrilatero La Mantia/Pacini/Re Federico/Finocchiaro Aprile è diventata insostenibile. Parcheggiare auto e furgoni fin dentro l'incrocio significa mettere a rischio la vita di chi attraversa quegli incroci tante volte al giorno per lavoro, perché si riduce a zero la visibilità.

Stamattina l'ennesimo incidente, con un forte impatto, all'incrocio Pacini/La Mantia, che solo per caso non ha avuto gravi conseguenze (a parte una delle due auto ferma in attesa del carro attrezzi, ovviamente). Quando vedremo la Municipale fare un giro per il quartiere ed elevare contravvenzioni per i parcheggi più fantasiosi?