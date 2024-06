Aeroporto, automobilisti continuano a sostare nella corsia d'emergenza dell'autostrada

Nonostante ripetutamente siano state fatte segnalazioni agli ordini competenti, la storia si ripete. Non si ferma infatti la sosta selvaggia in corsia d'emergenza allo svincolo per l'aeroporto Falcone Borsellino da chi aspetta parenti e amici che atterrino per poi essere presi. Piuttosto che sostare all'interno dei parcheggi a pagamento o usufruire dei 15 minuti di sosta agli arrivi, pensano furbamente che sostare e attendere in corsia di emergenza sia la soluzione migliore non considerando affatto che il rischio di incidenti è elevatissimo.