Sos al nuovo prefetto Maria Teresa Cucinotta: "Combattere la peste di Palermo, il degrado!"

Si parla tanto del degrado di Palermo e poi si scopre che ai suoi Amministratori (del passato e del presente) non interessa proprio... La suddetta affermazione nasce dall'esperienza mia e di tanti altri miei concittadini che instancabilmente e con determinazione hanno segnalato e risegnalato tanti disservizi e inciviltà e ancora, fatto tante proposte per arginare un problema che soffoca Palermo e i suoi abitanti, e lascia delusi e sconcertati i tanti turisti che vengono a visitare il nostro bellissimo patrimonio culturale. Le segnalazioni diventano solo giri di email inutili fra le Segreterie (Sindaco, Capo gabinetto sindaco, Assessorato Ambiente, Assessori competenti, Polizia municipale, Rap), che non raggiungono affatto l'obiettivo di sanare situazioni di degrado assoluto perché sono solo interventi singoli, di facciata, senza alcun obiettivo...

Il nuovo Sindaco nella campagna elettorale aveva promesso con determinazione che combattere il degrado sarebbe stata una sua priorità e, invece, abbiamo notato in questi mesi che nulla è cambiato, se non in peggio... A questo punto, la nostra ultima speranza è il nuovo Prefetto...

Mi rivolgo a Lei per intervenire urgentemente e istituire una Task force interforze dedicata proprio all'abbandono anomalo di rifiuti e ingombranti. Inoltre, controllare, con l'ausilio delle Forze dell'ordine, la presenza al lavoro di migliaia di operai che il Comune paga per la pulizia e la manutenzione della città di Palermo.

Io sono sicura che seguendo queste due piste Palermo ritrovererebbe la sua dignità di quinta città italiana e i suoi abitanti una vivibilità da tempo perduta. Mi auguro che tanti altri cittadini si uniscano a me per invocare l'intervento del Prefetto e che questa redazione faccia da tramite con il Prefetto di Palermo.