"Sommersi dall'immondizia alla Guadagna"

Gallery







Mi chiamo Maurizio Maiolino, un cittadino palermitano che abita con la moglie in via Caduti dell'8 luglio 1960, zona Guadagna. A malincuore noto che purtroppo ancora una volta la nostra sensazione è che esistano quartieri di serie A e altri di serie B. Vengo al dunque: da 5 giorni la raccolta della spazzatura non viene eseguita dalla Rap. Il risultato è che le strade sono inondate da sacchettini e altro che rendono irrespirabile l'aria. Oltre al mio quartiere oggi ho notato che anche Bonagia, Villagrazia e Falsomiele si trovano nelle stesse condizioni. Chiedo se potreste attivare qualche risorsa per porre fine a questo disagio/degrado che purtroppo ci limita anche i movimenti esterni.