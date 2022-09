Piazza Sant'Anna, solenni Festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Mercede

Solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Mercede di piazza Sant'Anna ai Lattarini. Per il 329° anniversario (1693-2022) si svolgeranno dal 24 settembre al 2 ottobre ed in particolare il 2 ottobre alle ore 18 con lo svolgimento della processione del preziosissimo e monumentale simulacro di nostra signora della Mercede (opera del maestro Bagnasco1790). All'evento parteciperanno autorità civili, militari e numerosi fedeli. La solenne e secolare processione si snoderà per le principali vie del centro storico (piazza Sant'Anna, via Roma, corso Vittorio Emanuele, Quattro Canti, via Maqueda, via Roma, piazza Sant'Anna).