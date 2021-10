Smontata l'edicola di via Roma: "Un altro pezzo di storia che se ne va"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ed anche un altro pezzo di storia della via Roma a Palermo è stata demolita, fatta a pezzi, stroncata dal progetto della nuova linea del tram. Non avremo più l'edicola storica di via Roma sotto la chiesa dell'Ecce Homo". A parlare è il presidente Nazionale del Partito Politico Movimento dei Diritti Fabrizio Sanfilippo che ha ripreso in un video il proprietario dell'edicola che "ringrazia" il Sindaco della città di Palermo Orlando. "Auguriamo il meglio al proprietario della vecchia edicola fatta a pezzi, un mondo di auguri nella speranza che possa trovare un nuovo lavoro. E speriamo che la via Roma non diventi come la periferia della città di Palermo che con l'arrivo del tram ha penalizzato moltissime attività portando i proprietari alla chiusura dei propri negozi a tal punto di desertificare alcuni punti della periferia rendendoli dei dormitori e non più case".