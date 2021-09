Noce, slalom dei bambini fra l'immondizia per andare a scuola

Gallery







Sappiamo tutti che la città soffre già tanto il problema della raccolta dei rifiuti, ma quello che sappiamo pure è che non si può neanche definire incivile quell'essere che butta l'immondizia davanti l'ingresso della scuola costringendo i ragazzi a camminare lungo la strada per evitare i sacchetti maleodoranti che codesti cittadini lasciano lì come se non fosse nulla. Questo è quello che succede alla scuola media Leonardo Da Vinci di Palermo dove le tre entrate, situate fra via Serradifalco e via Falcando, create per evitare assembramenti, si ritrovano circondate dai rifiuti puzzolenti e anche ingombranti. Nonostante le segnalazioni fatte dalla scuola prima dell'inizio dell'anno scolastico, la situazione è rimasta immutata.

Anche quando fanno educazione fisica all'aperto sono costretti a tapparsi il naso, non per il Covid, ma per l'aria brutta che devono respirare. E' logico che non è colpa del comune se ci ritroviamo in questa situazione, ma bensì di quei cittadini che dovrebbero essere sanzionati oltre che con multe onerose, anche con lavori socialmente utili, ma in ogni caso chiediamo vivamente un aiuto al più presto da parte di chi è competente in materia.

Alberto Munda (Presidente del Consiglio d'Istituto)