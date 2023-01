Noi vittime di un sistema scolastico vecchio, obsoleto e basato sull'assenteismo. Dov'è la sorpresa, se le famiglie straniere fuggono dall'Italia?

A Palermo, c'è una classe di scuola media inferiore, per la precisione la 2B dell'istituto Abba Alighieri, sito in Via Ruggero Marturano, che dall'inizio dell' anno scolastico, non ha mai completato una settimana con l'orario regolare, cioè dalle 8 alle 14. Ogni giorno, c'è un'uscita anticipata o un ingresso posticipato. Questa sequela giornaliera non ha mai una fine. Già oggi giorno 13/01/2023, si è a conoscenza che il 16/01/2023 le lezioni termineranno alle ore 13, perché molto probabilmente la risorsa umana che mancherà è insostituibile.

Gli avvisi di modifica dell'orario giornaliero delle lezioni, arriva tramite la piattaforma DidUP Famiglia. Spesso con un discreto anticipo, ma altrettanto spesso e volentieri arriva il giorno stesso della modifica, creando enormi disagi specialmente a chi svolge un'attività lavorativa. L'avvenimento più assurdo è successo il giorno 02/12/2022. Dopo l'ingresso regolare delle ore 8, circa 10 minuti dopo, arriva l'avviso dell'uscita anticipata alle ore 9. Un'azienda privata, che vive del proprio fatturato, ad ogni assenza di una o più risorse umane, se fermasse la produzione, o modificasse gli orari di apertura o chiusura, sarebbe destinata al fallimento. A parità di situazioni, questo istituto, per questa classe rappresenta un vero e proprio fallimento. In due anni, la cosa che i ragazzi sentono quotidianamente e quindi appreso è: non c'è lezione, che somiglia tantissimo a quello che diranno e sentiranno dire da adulti: non c'è lavoro. Ora basta.