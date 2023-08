"Caro signor sindaco Roberto Lagalla, le dico: Palermo non è l'Università"

Ormai è chiaro. Ci dovremo rassegnare ad una città sporca e degradata. Chi pensava come me che la nuova Amministrazione avrebbe cambiato registro... Si sbagliava. Si capisce benissimo che tutto rimarrà come sempre: troppi palermitani incivili e amministratori strafottenti. La città affoga nella sporcizia e il sindaco cosa fa? Si giustifica dicendo che Palermo non si cambia in un anno... Caro Lagalla il buongiorno si vede dal mattino e, soprattutto, Palermo non è l'università degli studi e lei capisce cosa voglio dire! Al presidente della Rap suggerisco di passo, altrimenti rischia come i suoi predecessori di essere sacrificato sull'altare dei rifiuti. (in via Bernini i rifiuti da 3 giorni non raccolti).