"Bulli sulla linea notturna dell'Amat e per strada: a Palermo una donna non può uscire sola la sera"

Riceviamo e pubblichiamo

Volevo segnalare la vergogna accaduta sulla linea notturna qualche sera fa (giovedì). Alle le 23 ho preso la linea N2 dell'Amat in via Roma, di preciso alla fermata "Palazzo Ganci". Non fossi mai salito con la mia ragazza su quell'autobus! Immediatamente mi sono precipitato nella parte anteriore, il più vicino possibile all'autista, insieme ad altre persone che, come me, avevano avvertito la forte tensione a bordo. Il resto dell'autobus era infatti occupato da una folla di ragazzini, ragazzi e adulti, bulli, invicili ed arroganti che pretendevano di stare sull'autobus come fossero a casa loro. Scortesi, sgarbati e scostumati, urlavano come io non avrei fatto neppure se fossi stato a casa mia, cercando continuamente di provocare tutti.

Ad un certo punto, un uomo sulla trentina, arrivati al Politeama e lungo tutta via libertà, si affaccia dal finestrino, spogendosi con quasi metà del corpo fuori dall'autobus, e inizia ad infastidire, insultare e molestare in modo davvero riprovevole ogni persona gli capitasse sott'occhio, per lo più ragazze ed anche donne che si trovavano all'interno delle loro macchine. L'autista si è dovuto fermare per rimproverare duramente l'individuo che, fregandosene completamente, pretendeva pure di avere ragione e ha cercato di scatenare una lite.

Ho provato a farmi gli affari miei, la mia compagna era preoccupata, così come le altre persone perbene che erano lì dentro, compresi turisti, quasi increduli, che cercavano di non incrociare lo sguardo di questi soggetti (che non definirei neppure uomini) per evitare "malintesi". Ho comunque avvisato l'autista perché tenesse d'occhio una ragazza straniera: parlava inglese, era sicuramente una turista, ed era finita nel mirino del capobranco, che aveva cominciato ad disturbarla senza sosta fino a diverntare davvero molesto. Questo soggetto infatti è diventato insistente, le ha chiesto se era fidanzata e lei ha risposto che non parlava italiano. Lui ha cominciato allora a urlare contro la gente, chiedendo se qualcuno potesse tradurre. La ragazza tuttavia non si è fatta intimorire. Io non sapevo cosa fare, mentre la tensione cresceva.

Nel frattempo una ragazza, amica di quella specie di delinquente, che anche lei non aveva mancato di insultare e urlare, si avvicina al capobranco con il traduttore di Google: "Do you have a boyfriend?", lei risponde di no e loro continuano ad insistere, fin quando dopo un poco non la lasciano perdere. Ma la serata non è finita lì: la mia ragazza è scesa in via Sciuti all'altezza di via La Marmora e ci siamo quindi divisi. E' scesa anche la ragazza straniera e ho deciso di avvicinarmi e di dirle in inglese: "Perché non sei venuta avanti al bus?" e lei: "I don't fear them and I'm leaving". Cerco comunque di confortarla e le chiedo scusa, dicendole che in questa città non siamo tutti così e che purtroppo può capitare di incontrare certa gentaglia. Lei si è sentita mortificata quanto me, ma ha capito e mi ha lanciato uno sguardo di pieno ringraziamento. A quel punto mi siedo dietro all'autista.

Quei teppisti hanno cominciato ad insultarmi pesantemente, urlando e sbraitando, ma io li ho ignorati, mentre sto al telefono con la mia ragazza mentre sta facendo il suo tragitto a piedi. Poco prima di scendere anch'io, i bulli hanno continuato ad offendermi. Una volta sceso ho chiamato il 112 e ho segnalato tutto, con la semplice speranza che le cose possano cambiare e che qualcuno possa fare qualcosa. Ed ecco la sorpresa finale: proprio quando tutto sembrava essere finito, la mia ragazza mi richiama, è quasi mezzanotte e mezza, e mi racconta che poco prima di arrivare a casa tre ragazzi l'hanno seguita per diversi metri molestandola. Io sono divorato dalla rabbia, corro da lei per consolarla, prendendo immediatamente una bicicletta da casa mia. Lei sta bene ed è già salita a casa.

Mi chiedo: le guardie giurate, che tanto rendono efficienti le linee centrali come il 101 e che purtroppo scompaiono dalle 20 in poi, perché non vengono assegnate anche a queste linee notturne?

Bisogna fare qualcosa, questa situazione è una vergogna: una donna non può circolare da sola a Palermo la sera. Neppure eventi sconvolgenti come lo stupro avvenuto al Foro Italico sono riusciti a risvegliare le menti dei maschi? Spero che si prendano dei provvedimenti.