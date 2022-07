"Siciliani d'Africa", live di Chris Obehi e Federico Mordino da Hama Restaurant

"Siciliani d'Africa", il primo evento musicale organizzato da Hama Restaurant. Venerdì 29 luglio 2022, dalle 19 alle 23, Chris Obehi, cantautore nigeriano, palermitano d'adozione, e Federico Mordino, percussionista internazionale, ci porteranno in viaggio con loro. Passando da Rosa Balistreri, magistralmente interpretata da Chris, all'afro-beat, al reggae e a nuovi stili creati dallo stesso Obehi, la cui fama cresce ogni giorno grazie al suo album omonimo in cui troviamo canzoni inedite scritte in varie lingue (italiano, inglese ma anche siciliano, Esan e Pidgin nigeriano) che affrontano temi sociali molto importanti e che raccontano le esperienze di vita di un immigrato che ha dovuto lottare per i propri diritti umani.

Federico Mordino accompagnerà la serata con le sue influenze afro-cubane e siciliane. Dopo aver viaggiato in giro per il mondo per perfezionare le sue abilità e accrescere le sue conoscenze musicali, è tornato a Palermo per dedicarsi ai suoi progetti musicali. Insomma, ci aspetta una serata molto particolare fatta di un bel mix di Sicilia e Africa. Per partecipare all'evento è assolutamente necessaria la prenotazione. La serata si svolgerà su due turni con menu à la carte: si potrà optare per l'aperitivo e/o cena dalle 19 alle 21 oppure si potrà prenotare la cena dalle 21 alle 23. Per info e prenotazioni scrive alla casella di posta hamarestaurant79@gmail.com o visitare la pagina Facebook del ristorante.