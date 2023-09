"Zona via Carmelo Onorato, siamo totalmente al buio: costretti a scendere muniti di torcia"

Gallery



Da settimane siamo al buio totale in tutta la zona compresa tra corso Calatafimi, via Carmelo Onorato (traverse incluse), corso Pietro Pisani, via Cappuccini e zone limitrofe. Siamo costretti a scendere muniti di torcia o usare i telefonini per essere visibili dagli automobilisti in transito su queste vie, fatichiamo a scendere dopo le 21:00 perché ai tempi di oggi, con il buio non ci sentiamo sicuri. Il sindaco oltre ad aumentarsi il salario mensile con qualche legge interna emanata in un batter d’occhio, prenda provvedimenti per gente come noi che paghiamo profumatamente le tasse mantenendo gli stipendi di chi ci deve gestire tutelare e lavorare per garantire la sicurezza e il benestare di noi cittadini.