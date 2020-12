Musica, l'artista palermitana Shalis debutta con "Cambio le regole"

E' disponibile dal 25 dicembre "Cambio le regole", primo inedito dell'artista palermitana Shalis, all'anagrafe Simona Liotti, 21 anni. "Nonostante questo periodo di grande crisi per tutti noi - racconta - ho deciso di ripartire proprio dai miei momenti di debolezza trasformandoli nella mia nuova realtà, dove dopo anni di silenzio, ho identificato la nuova me: Shalis. Shalis è una donna che crede che si possa ricominciare proprio dal dolore e per questo, dopo anni e anni di scrittura su carta, ho inciso il mio primo inedito "Cambio le regole" decidendo di regalare parte della mia anima a chi mi ha sempre seguita e supportata".

Il profilo instagram: shalis__official oggi conta circa 10,6 mila persone. "'Cambio le regole' - dice Shalis - è un inedito molto speciale per me. La prima strofa racconta di me e della mia presa di posizione nei confronti della società odierna in cui vivo: 'sviluppo una passione per l'immenso, l'ho sempre avuta radicata dentro': la mia personalità è pronta a donare il massimo e non si è mai fermata. La seconda strofa, fa riferimento ai miei momenti più bui, raccontando anche della 'violenza' psicologica e fisica che ognuno di noi può subire in silenzio. Voglio raccontarmi, e vorrei per la prima volta, essere ascoltata dalla mia città. 'Cambio le regole' pe me è solo l'inizio, un inizio che nascerà cambiando le regole che mi sono sempre state imposte: oggi voglio crearle io. La mia prima regola: vivere ogni giorno come fosse l'ultimo. Scrivo da quando ho 16 anni e canto da quando ne ho 13. Non ho mai avuto grandi gruppi di amici o storie fantastiche da raccontare, ma nella mia solitudine sono risorta".