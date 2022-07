Lo sfogo: "Mia moglie cerca lavoro, ma quello che le propongono è solo sfruttamento"

Riceviamo e pubblichiamo:

Scrivo perché sono veramente indignato. Mia moglie cerca lavoro da mesi, purtroppo - non avendo un diploma - cerca lavoro come banconista nei panifici. Avete mai provato a chiedere lavoro nei panifici? La paga massima è di 150 euro a settimana per più di 50 ore di lavoro. Molti panifici inoltre pretendono che si lavori due domeniche per poi avere la terza domenica libera. Quindi si parla di avere un giorno libero a settimana. Io non sono un avvocato ma anche uno stupido capirebbe che questo è illegale. Ma non sono indignato per le loro richieste. Per carità, il mondo è pieno di gente inutile come questi gestori. Sono indignato per la mancanza di controlli da parte degli organi competenti. Ora premettendo che noi pur vivendo con uno stipendio di mille euro al mese e avendo due figli non abbiamo mai richiesto il reddito di cittadinanza, mi chiedo perché leggo molti articoli sulle persone che preferiscono percepire il reddito invece di andare a lavorare e nessun articolo sui controlli effettuati per lo sfruttamento sul lavoro.