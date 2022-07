"Torno a Palermo dopo 17 anni e mi vergogno: la mia amata città è sporca e senza servizi elementari"

Dopo oltre 17 anni tra Veneto e Friuli Venezia Giulia mi si apre la possibilità di tornare a Palermo, alla casa madre! Con non pochi dubbi decidiamo con mia moglie e le mie due bambine che è l'ora di tornare a casa e che sicuramente ci abitueremo ai mille problemi che affliggono la nostra amata Palermo. Ma non è affatto così!

Non appena arrivati ci scontriamo contro un muro grande quanto l'Empire State Building! Cerchiamo una scuola per nostra figlia che ci dia la possibilità di tenerla lì fino alle 16 in quanto entrambi lavoriamo. Le scuole comunali che offrono il servizio si contano sulle dita di una mano e hanno liste di attesa chilometriche, lasciandoci come unica possibilità la scuola privata a cifre da capogiro...

Continuiamo a guardarci intorno e ci rendiamo anche conto che negli ultimi 17 anni la città e buona parte dei suoi cittadini non hanno ancora capito che la carta o il sacchetto che buttano per strada lo ritroveranno il giorno dopo esattamente dove passeggiano i loro figli. Per non parlare di materassi abbandonati sul ciglio della strada o ancora peggio elettrodomestici.

La mia amata città non è ancora matura e pronta per accogliere famiglie e turisti senza quella punta di vergogna che ognuno di noi in fondo prova quando ci si guarda dentro e ci si chiede il perché da noi non funzioni nulla e in molti altri posti sì. In fondo la risposta è sempre quella: noi ci sentiamo sempre più furbi.