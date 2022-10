Cameriere per 3 euro l'ora a 25 anni: "E poi non ditemi che noi giovani sogniamo il Reddito"

Questo è proprio uno sfogo, il mio sfogo, perché non riesco più a vedere, come molti miei coetanei, palermitani e non (ho 25 anni), una via d'uscita in questa regione e in questo stato.

Tutti che ci reputano scansafatiche e nullafacenti. Tutti che ci accusano di preferire il reddito di cittadinanza (che non ho mai percepito) al lavoro. Ebbene, volevo spiegare a queste persone la mia situazione. Io ho un diploma, con un buon voto. E lavoro come cameriere.

Dopo avere cambiato diversi locali, perché dopo un certo periodo economicamente nessuno ti fa crescere, ho iniziato a lavorare in un nuovo ristorante. Dal lunedì alla domenica, un giorno libero a settimana, e qui tutto fila liscio. Orari? Beh, visto che siamo vicini ad Halloween credo che vi faranno rabbrividire. Lavoro dalle 16 del pomeriggio alle 2 di notte durante la settimana. Il sabato finisco alle 3 di notte. E l'orario può anche protrarsi di qualche minuto.

Retribuzione? Nemmeno 3 euro all'ora. Fatevi il conto voi. Mi vergogno a scrivere direttamente quanto guadagno a servizio. Contratto di lavoro praticamente praticamente inesistente. Due giorni a settimana per un totale di due mesi di durata. E se stai male? Ti viene tolta interamente la giornata, mica possono pagarti un giorno in cui non vieni a lavorare.

Poi siamo noi giovani che non vogliamo lavorare... Mi metto a piangere dai nervi alle volte. Credo che non ci sia via d'uscita per noi. Spero sempre cambi qualcosa, ma questa speranza ogni giorno si va affievolendo sempre di più.